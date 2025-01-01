Меню
Никита Самохин. Античные юмористы, или Над чем смеялись в Древнем Риме﻿
6+
О концерте/спектакле

Лекция Никиты Самохина: «Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме»

«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней», — так однажды сказал Сенека. На предстоящей лекции мы погрузимся в мир древнеримского юмора, исследуя, как смех мог влиять на социальную и политическую жизнь Вечного города.

Что вас ждёт на лекции?

Вы сможете узнать:

  • Как шутки применялись в отношениях с императором — смеяться над ним или с ним?
  • Кто из великих римлян мог бы быть успешным стендап-комиком — Цицерон или Вергилий?
  • Что значила шутка для древнего римлянина и будут ли они смешны нам сегодня?

Мы рассмотрим эти и многие другие вопросы, а, возможно, просто посмеемся над античными анекдотами — кто знает, что нас ждёт!

О спикере

Никита Самохин — автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима. Он также известен как переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык, что делает его идеальным проводником в мир античного юмора.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность узнать, как смех мог изменить мир в Древнем Риме!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Coffee Art Hall Санкт-Петербург, ​Сытнинская, 14
19:00 от 1300 ₽

