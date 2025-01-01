Лекция Никиты Самохина: «Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме»

«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней», — так однажды сказал Сенека. На предстоящей лекции мы погрузимся в мир древнеримского юмора, исследуя, как смех мог влиять на социальную и политическую жизнь Вечного города.

Что вас ждёт на лекции?

Вы сможете узнать:

Как шутки применялись в отношениях с императором — смеяться над ним или с ним?

Кто из великих римлян мог бы быть успешным стендап-комиком — Цицерон или Вергилий?

Что значила шутка для древнего римлянина и будут ли они смешны нам сегодня?

Мы рассмотрим эти и многие другие вопросы, а, возможно, просто посмеемся над античными анекдотами — кто знает, что нас ждёт!

О спикере

Никита Самохин — автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима. Он также известен как переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык, что делает его идеальным проводником в мир античного юмора.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность узнать, как смех мог изменить мир в Древнем Риме!