«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней», — так однажды сказал Сенека. На предстоящей лекции мы погрузимся в мир древнеримского юмора, исследуя, как смех мог влиять на социальную и политическую жизнь Вечного города.
Вы сможете узнать:
Мы рассмотрим эти и многие другие вопросы, а, возможно, просто посмеемся над античными анекдотами — кто знает, что нас ждёт!
Никита Самохин — автор популярного блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима. Он также известен как переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык, что делает его идеальным проводником в мир античного юмора.
