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Никита Осин
Киноафиша Никита Осин

Никита Осин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Никиты Осина в Рязани

В Рязани состоится сольный концерт Никиты Осина, выпускника РАМ им. Гнесиных. Он быстро нашёл своего зрителя благодаря уникальному басовому голосу, который часто сравнивают с голосом Муслима Магомаева. На концерте Никита исполнит свои авторские песни в жанре лирический шансон, а также каверы на легендарные композиции.

Никита Осин считает, что каверы и ремейки играют важную роль в музыкальной жизни, позволяя знаменитым песням продолжать жить для следующих поколений. На своём сольном концерте он обязательно исполнит свои версии известных хитов.

Артист выйдет на сцену, представляя не только свои авторские работы, но и песни, которые были курированы его продюсером — заслуженным артистом России SHAMAN. Концерт обещает стать значимым событием как для поклонников шансона, так и для любителей уникальных вокальных исполнений.

Купить билет на концерт Никита Осин

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В других городах
Октябрь
16 октября пятница
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1500 ₽

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