Никита Осин
Билеты от 4000₽
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Дебютный сольный концерт Никиты Осина в Сочи

1 июля 2025 года в Сочи состоится долгожданный дебютный сольный концерт талантливого певца Никиты Осина. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных быстро завоевал сердца зрителей благодаря своему уникальному низкому басу. Тембр Никиты часто сравнивают с голосом легендарного Муслима Магомаева, и его песни уже стали неотъемлемой частью репертуара артиста.

Каверы и ремейки

Никита Осин считает, что каверы и ремейки играют важную роль в музыкальной культуре. С их помощью легендарные песни продолжают жить и вдохновлять новые поколения. На своём сольном концерте артист исполнит как любимые каверы, так и свои авторские композиции в жанре лирического шансона.

Специальный гость

На концерте Никиту Осина поддержит его продюсер, заслуженный артист России SHAMAN, который курировал работу певца над музыкальными композициями. SHAMAN также станет специальным гостем мероприятия, что обещает сделать вечер ещё более запоминающимся.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что концерт имеет возрастное ограничение 18+. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

16 октября
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
19:00 от 4000 ₽

