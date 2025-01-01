Никита Осин (специальный гость Shaman)

Никита Осин: восходящая звезда лирического шансона

Никита Осин — талантливый исполнитель, который завоевал сердца слушателей своими лирическими песнями в жанре шансон. Обладатель уникального бархатистого голоса, он является выпускником Российского академического музыкального училища имени Гнесиных и артистом продюсерского центра SHAMAN.

Путь к искусству

Никита родился в Ташкенте, но в детстве переехал с мамой в Россию. Его музыкальное образование началось с обучения в Скопинском технико-экономическом колледже, после чего он поступил в музыкальный колледж имени Григория и Александра Пироговых в Рязани. Здесь, на первом занятии по вокалу, педагог предложила ему попробовать спеть песню «Мелодия» из репертуара Муслима Магомаева. Эта композиция стала своего рода талисманом для Никиты.

Творческие достижения

Будучи студентом, Никита начал подрабатывать в своей сфере и вскоре получил официальную работу вокалиста, сотрудничая с джазовым оркестром. Следующим шагом на его пути к мечте стало поступление в РАМ имени Гнесиных в Москве. Тембр его голоса часто сравнивают с голосом Магомаева, и это привело к тому, что Никита был выбран для озвучивания легендарного артиста в одноимённом сериале «Магомаев».

Новые горизонты

В мае 2025 года Никита Осин в сотрудничестве с SHAMAN представил первую совместную песню, которая положила начало новым совместным проектам. А 1 июля 2025 года он выпустил свой первый музыкальный альбом, который быстро завоевал популярность на стриминговых сервисах. Ожидайте новых ярких выступлений и захватывающих музыкальных проектов от этого талантливого артиста!