О выставке

Лекция Никиты Образцова: «Во что верит современный человек: от гороскопов до нейросетей»

Мир вокруг нас становится всё более рациональным, но вера по-прежнему сохраняет своё значение. Она трансформируется, принимая новые формы: от духовных практик и «энергий» до культа науки, успеха и технологий. Наша лекция с Никитой Образцовым — это глубокий научный разговор о том, как меняются религиозные и околорелигиозные идеи в современном мире.

Темы лекции

На лекции будут обсуждены ключевые вопросы:

  • Почему традиционные формы веры уступают место новым?
  • Как люди ищут смысл в эпоху нейросетей?
  • Существует ли реальный провал проекта секуляризации?
  • Действительно ли мир становится менее религиозным, или это лишь трансформация религиозности?

О лекционере

Никита Образцов — магистр Санкт-Петербургского государственного университета, лектор просветительского проекта «Правое полушарие интроверта» и автор книги «Религии мира» (Издательство Бомбора, 2024). Он является популяризатором религиоведения и сторонником нейтрального подхода к религии. Его интересует современная религиозная ситуация и процесс трансформации религии. Образцов выступает как адепт науки, признавая её методологические ограничения, и сторонник аутентичного подхода к религии через призму её носителей.

Март
14 марта суббота
16:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

