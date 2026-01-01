Лекция Никиты Образцова о пародийных религиях

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Никиты Образцова под названием «От Дискордии до Летающего Макаронного Монстра: пародийные религии в современном мире». В ходе встречи мы поговорим о необычных и ироничных формах религии, которые получили популярность в последние десятилетия.

О чем речь?

Лекция посвящена таким феноменам, как пастафарианство, дискордианство и дудеизм. Эти движения могут показаться шутками, но на самом деле они функционируют как полноценные религии. У них есть свои священные тексты, ритуалы и общины, а также уникальное понимание смысла жизни.

Вопросы на повестке

Никита Образцов разберёт, откуда берутся такие формы веры и как они работают. Какая грань отделяет пародию от истинной религии? Кто принимает решение о том, что считается «настоящей» верой? Мы постараемся ответить на эти и другие важные вопросы.

Социальное измерение

Особое внимание будет уделено социальным аспектам пародийных религий. Как они связаны с протестом против догматизма и борьбой за свободу вероисповедания? Как меняются наши представления о религии, идентичности и духовности в свете новых течений?

О лекторе

Никита Образцов — магистр Санкт-Петербургского государственного университета и лектор просветительского проекта «Правое полушарие интровета». Он является автором книги «Религии мира» (издательство Бомбора, 2024) и популяризатором религиоведения. Образцов придерживается нейтрального подхода к религии и интересуется современными трансформациями религиозных феноменов.

Не упустите возможность разобраться в этих актуальных вопросах и узнать больше о современных религиозных тенденциях!