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Никита Исанов. Смертельное искусство: как попасть на картину и не умереть?
Киноафиша Никита Исанов. Смертельное искусство: как попасть на картину и не умереть?

Никита Исанов. Смертельное искусство: как попасть на картину и не умереть?

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция Никиты Исанова: «Смертельное искусство: как попасть на картинку и не умереть?»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Никиты Исанова, историка и автора популярного подкаста «При царе Горохе». Тема лекции может показаться экстравагантной, но она не имеет ничего общего с парапсихологией или лженаукой. Вместо этого, вас ждет захватывающий рассказ о портретном искусстве, которому уже много лет не могут отказать в внимании сотни тысяч зрителей по всему миру.

О чем лекция?

На лекции вы узнаете о знаменитых художниках и их картинах, которые стали шедеврами. Многие из них известны, но за каждым полотном скрываются истории, которые остаются неизвестными для большинства зрителей. Эти истории могут открыть вам глаза на картину и заставить увидеть ее в новом свете.

Но что же стоит за утверждением, что позировать художнику было смертельно опасно? Действительно ли это так, или же это всего лишь миф? Мы обсудим, чего боялись как огня художники и модель, а также кто на самом деле смотрит на нас с великих полотен.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
19:00 от 1200 ₽

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