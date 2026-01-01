Оповещения от Киноафиши
Никита Исанов. Мужья, жёны и их любовники
Билеты от 1200₽
12+
О выставке

Лекция создателя подкаста «При царе Горохе»

Приглашаем вас на лекцию Никиты Исанова, историка и автора популярного подкаста «При царе Горохе». В этом уникальном формате он перенес один из самых прослушиваемых своих проектов, чтобы поделиться увлекательными историями о знаменитых личностях.

О чем лекция?

Мы часто восхищаемся произведениями искусства, но мало знаем о судьбах их создателей. Лекция охватит личные жизни известных художников, писателей и композиторов: их любви, браки и трагедии. Как их отношения вдохновляли на создание шедевров или становились причиной крупных провалов? Никита Исанов расскажет об этом с присущей ему харизмой и глубиной анализа.

Кто рассказывает?

Никита Исанов — известный историк и автор подкаста «При царе Горохе», который стал настоящим открытием для любителей истории. Его подход к повествованию делает сложные темы доступными и интересными, добавляя элементы личной анекдотики и культурных контекстов.

Не упустите возможность узнать больше о личной жизни тех, чьи произведения стали частью нашей культурной наследия. Эта лекция станет не только познавательной, но и увлекательной встречей!

Март
20 марта пятница
19:00
Auditorium Москва, Воздвиженка, 9
от 1200 ₽

