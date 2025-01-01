Меню
Никита Исанов. Квартирник. 5 лет подкасту «При царе Горохе»
Билеты от 1200₽
Никита Исанов. Квартирник. 5 лет подкасту «При царе Горохе»

Никита Исанов. Квартирник. 5 лет подкасту «При царе Горохе»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Квартирник Никиты Исанова в честь пятилетия подкаста «При царе Горохе»

Не упустите возможность стать частью уникального события — онлайн-трансляции квартирника Никиты Исанова, приуроченного к пятилетию его популярного подкаста «При царе Горохе». Билеты уже в продаже!

Что вас ждет на мероприятии?

Этот квартирник — это не просто вечер песни и поэзии, а настоящий научно-музыкальный шоу. Никита Исанов, историк и вещатель, расскажет о своих увлечениях и наработках в течение пятилетия. Вместе с ним вы сможете погрузиться в мир истории и музыки.

Как Никита сам говорит, этот квартирник можно сравнить с отчетным концертом, который проходит в школе. На сцене будут исполнены песни, прочитаны интересные истории и даже презентована новая книга автора. Это вечер, который обещает быть насыщенным и увлекательным.

Никита остаётся верен своему стилю, когда называет каждое выступление частью своего «отчетного концерта». Обещаем — вам не будет скучно! Если это произойдет, автор вернет вам все аплодисменты.

Кто главный гость?

Основным героем вечера будет сам Никита Исанов — историк, автор подкаста «При царе Горохе», который уже успел завоевать любовь и интерес публики.

Полезная информация

  • Возрастное ограничение: 6+
  • Не упустите шанс стать частью этого интересного шоу — билеты на онлайн-трансляцию уже доступны!

11 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1200 ₽

