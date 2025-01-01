Меню
Никита Исанов. Эффект бабочки
Билеты от 1200₽
Никита Исанов. Эффект бабочки

Никита Исанов. Эффект бабочки

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О выставке

Лекция автора подкаста «При царе Горохе» Никиты Исанова

Приглашаем на предновогоднюю лекцию историка и автора подкаста «При царе Горохе» Никиты Исанова. Темой лекции станут мельчайшие события, способные оказать значительное влияние на ход истории.

О чём лекция?

Никита Исанов исследует, действительно ли даже самые незначительные события могут приводить к большим и непредсказуемым последствиям. На лекции вы узнаете, как обычное мыло могло запустить Золотую лихорадку в Калифорнии или как простой пекарь мог случайно изменить облик целого города.

Лекция затронет и парадокс убитого дедушки, а также вопросы, связанные с созданием фильма «Назад в будущее». Существует ли на самом деле «эффект бабочки», и как он проявляется в нашей жизни? Кто придумал этот термин и кто рассказал о нём миру? Эти и другие вопросы будут обсуждены в ходе мероприятия.

Что вас ждёт?

Подготовьтесь к загадочной и интересной истории, раскрывающей тайны «эффекта бабочки». Жизнь порой изобретательнее, чем самые лучшие книги или фильмы. Не упустите возможность узнать об этом больше!

Декабрь
14 декабря воскресенье
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1200 ₽

