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Никита Иншаков
Киноафиша Никита Иншаков

Никита Иншаков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Никиты Иншакова в Пространстве Yushin Brothers

Приглашаем вас на стендап-концерт Никиты Иншакова, который пройдет в уникальном пространстве Yushin Brothers. Этот вечер обещает быть насыщенным, полным юмора и неожиданных поворотов.

Когда и где?

Концерт состоится 15 ноября 2023 года в 20:00 по адресу: Москва, ул. Примерная, д. 5. Пространство Yushin Brothers известно своей уютной атмосферой и разнообразной программой.

О Никите Иншакове

Никита Иншаков — талантливый комик, известный своим остроумным стилем и умением находить смешное в повседневной жизни. Его выступления наполнены личными историями и социальными наблюдениями, которые находят отклик у широкой аудитории.

Почему стоит посетить?

На концерте вы сможете:

  • Послушать свежие шутки и истории от Никиты.
  • Насладиться атмосферой живого выступления.
  • Провести вечер в компании единомышленников, любящих хороший юмор.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Yushin Brothers или в кассе театра. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Не упустите шанс провести вечер в компании одного из лучших стендап-комиков страны. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 24 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

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