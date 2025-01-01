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Никита Дубровский
Билеты от 800₽
Киноафиша Никита Дубровский

Никита Дубровский

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Никита Дубровский: Стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт Никиты Дубровского, который состоится в Standup Club на Трубной! Этот вечер обещает быть ярким и незабываемым.

О Никите Дубровском

Никита Дубровский – один из самых ярких представителей современной комедии в России. Его остроумие и уникальный стиль выступлений завоевали любовь зрителей. Никита уже успел выступить на многих площадках страны и за ее пределами, а его шутки не оставляют равнодушными никого.

Что ожидать от концерта?

На стендап-концерте Никита представит новые шутки и истории из своей жизни, которые заставят вас смеяться до слез. Подготовьтесь к тому, что зрительный зал будет наполнен смехом и позитивом. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и получить заряд хорошего настроения!

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассе. Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу!

Приходите и наслаждайтесь вечерним стендапом в компании талантливого комика Никиты Дубровского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽

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