Никита Дубровский. Стендап-концерт
Киноафиша Никита Дубровский. Стендап-концерт

Никита Дубровский. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Никита Дубровский на сцене Stage Standup Club

Приготовьтесь к вечернему смеху и хорошему настроению! На сцене Stage Standup Club выступит популярный комик Никита Дубровский. Этот артист известен своими зажигательными номерами и юмором, который уже полюбился зрителям благодаря его участию в шоу StandUp, Comedy Баттл и Открытый микрофон на ТНТ.

Что ждать от выступления?

Никита обещает представить свежие шутки и наблюдения из повседневной жизни. Его выступления отличаются ироничным взглядом на мир, что делает их доступными и близкими каждому зрителю. Вы сможете насладиться уникальным стилем комика и зарядиться позитивом!

Интересные факты о Никите Дубровском

  • Никита начал свою карьеру в 2014 году и быстро завоевал популярность в мире стендапа.
  • Он является финалистом нескольких теле-шоу и активно участвует в различных комедийных проектах.
  • За свою карьеру Никита создал множество необычных персонажей и ситуаций, которые всегда вызывают улыбку.

Не упустите шанс стать частью этого прекрасного вечернего события! Билеты уже в продаже, так что поспешите, пока они не закончились!

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

