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Билеты от 800₽
Киноафиша Никита Дубровский. Сольный стендап концерт

Никита Дубровский. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Никиты Дубровского в Standup Club

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт известного комика Никиты Дубровского, который состоится в Standup Club на Трубной. Никита — яркий участник популярных шоу StandUp, Comedy Баттл и Открытый микрофон на канале ТНТ. Его выступления всегда полны юмора и искренности, что позволяет зрителям по-настоящему насладиться атмосферой вечера.

Почему стоит посетить?

Никита Дубровский известен своим уникальным стилем и умением находить смешное в повседневной жизни. Его выступления привлекают внимание, вызывая смех и позитивные эмоции. Будьте готовы к неожиданным поворотам и ярким шуткам!

Билеты

Не забудьте заранее приобрести билеты, так как количество мест ограничено. Для этого вы можете посетить сайт клуба или обратиться в кассу.

Присоединяйтесь к нам для вечера, полного смеха и отличного настроения с Никитой Дубровским!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 800 ₽

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