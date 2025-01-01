Никита Дубровский. Проверочный стендап-концерт

Приглашаем зрителей на проверочный стендап-концерт с участием известного комика Никиты Дубровского. Он стал популярным благодаря проектам StandUp, Comedy Баттл и Открытый микрофон на ТНТ. Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть его живое выступление в рамках шоу Stage Standup Club.
Этот концерт — отличный шанс увидеть, как Дубровский проверяет свои новые шутки и выступления. Каждый его стендап основан на личном опыте и наблюдениях за окружающим миром, что делает его выступления особенно актуальными и смешными.
Не упустите возможность стать частью этого интересного и развлекательного вечера. Ждем вас в стендап-клубе!