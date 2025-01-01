Меню
Никита Дубровский. Проверочный стендап-концерт
18+
О концерте/спектакле

Никита Дубровский на сцене Standup Club

Приглашаем зрителей на проверочный стендап-концерт с участием известного комика Никиты Дубровского. Он стал популярным благодаря проектам StandUp, Comedy Баттл и Открытый микрофон на ТНТ. Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть его живое выступление в рамках шоу Stage Standup Club.

Что ожидать от концерта?

Этот концерт — отличный шанс увидеть, как Дубровский проверяет свои новые шутки и выступления. Каждый его стендап основан на личном опыте и наблюдениях за окружающим миром, что делает его выступления особенно актуальными и смешными.

Интересные факты о Никите

  • Никита активно участвует в комедийных шоу и мастер-классах по стендапу.
  • Дубровский известен своим уникальным стилем, который сочетает наблюдательность и остроумную иронию.
  • Он также работает над созданием сценариев для различных развлекательных программ.

Не упустите возможность стать частью этого интересного и развлекательного вечера. Ждем вас в стендап-клубе!

