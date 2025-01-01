Меню
Никаких больше вечеринок
Билеты от 800₽
Киноафиша Никаких больше вечеринок

Никаких больше вечеринок

Аудиоперформансы и поп-ап-инсталляция, исследующие состояние пострейва. 16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Никаких больше вечеринок в ГЭС-2

В третьем сезоне блока Body зрителей ждёт исследование состояния ложного ожидания вечеринки. В контексте перенасыщения танцевальными событиями и частого запроса на рейвы в культурных институциях, участники смогут поработать с перегруженным и перевозбужденным состоянием тела.

Категории билетов

На перформанс доступны три категории билетов:

  • Дневной билет (с 15:00 до 18:20)*: возможность посетить первую часть перформанса с участием Vlad Kreimer, Vyaliyy и DJ Sckfk.
  • Вечерний билет (с 18:50 до 21:00)*: право на участие во второй части перформанса с Celte и Ilya Gadaev.
  • Единый билет (с 15:00 до 21:00): доступ ко всем выступлениям.

Между двумя частями предусмотрен технический перерыв.

Цены на билеты

Обратите внимание, что выступления могут задерживаться. Билеты можно приобрести заранее со скидкой; ближе к дате перформанса цена будет расти:

  • Дневной билет:
    • 08–19 августа: 800 руб.
    • 20–25 августа: 1000 руб.
    • 26–28 августа: 1200 руб.
    • 29–30 августа: 1400 руб.
  • Вечерний билет:
    • 08–19 августа: 800 руб.
    • 20–25 августа: 1000 руб.
    • 26–28 августа: 1200 руб.
    • 29–30 августа: 1400 руб.
  • Единый билет:
    • 08–19 августа: 1300 руб.
    • 20–25 августа: 1600 руб.
    • 26–28 августа: 1900 руб.
    • 29–30 августа: 2200 руб.

Погружение в атмосферу

Кураторская команда проекта «ГЭС-2 Саундсистем 3» и творческое объединение СТВОЛ представят шестичасовое аудиальное путешествие в дистопичную обстановку невостребованной вечеринки. Это исследование состояния пострейва создаст уникальный опыт, где зритель сможет взаимодействовать со своим телом в танце. Участникам рекомендуется прийти на событие в перегруженном состоянии, предварительно послушав альбомы, которые побуждают к активному движению.

Купить билет на выставка

Расписание

30 августа
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
15:00 от 1300 ₽ 15:01 от 800 ₽ 18:50 от 800 ₽

