Никаких больше вечеринок в ГЭС-2

В третьем сезоне блока Body зрителей ждёт исследование состояния ложного ожидания вечеринки. В контексте перенасыщения танцевальными событиями и частого запроса на рейвы в культурных институциях, участники смогут поработать с перегруженным и перевозбужденным состоянием тела.

Категории билетов

На перформанс доступны три категории билетов:

Дневной билет (с 15:00 до 18:20)* : возможность посетить первую часть перформанса с участием Vlad Kreimer, Vyaliyy и DJ Sckfk.

: возможность посетить первую часть перформанса с участием Vlad Kreimer, Vyaliyy и DJ Sckfk. Вечерний билет (с 18:50 до 21:00)* : право на участие во второй части перформанса с Celte и Ilya Gadaev.

: право на участие во второй части перформанса с Celte и Ilya Gadaev. Единый билет (с 15:00 до 21:00): доступ ко всем выступлениям.

Между двумя частями предусмотрен технический перерыв.

Цены на билеты

Обратите внимание, что выступления могут задерживаться. Билеты можно приобрести заранее со скидкой; ближе к дате перформанса цена будет расти:

Дневной билет: 08–19 августа: 800 руб. 20–25 августа: 1000 руб. 26–28 августа: 1200 руб. 29–30 августа: 1400 руб.

Вечерний билет: 08–19 августа: 800 руб. 20–25 августа: 1000 руб. 26–28 августа: 1200 руб. 29–30 августа: 1400 руб.

Единый билет: 08–19 августа: 1300 руб. 20–25 августа: 1600 руб. 26–28 августа: 1900 руб. 29–30 августа: 2200 руб.



Погружение в атмосферу

Кураторская команда проекта «ГЭС-2 Саундсистем 3» и творческое объединение СТВОЛ представят шестичасовое аудиальное путешествие в дистопичную обстановку невостребованной вечеринки. Это исследование состояния пострейва создаст уникальный опыт, где зритель сможет взаимодействовать со своим телом в танце. Участникам рекомендуется прийти на событие в перегруженном состоянии, предварительно послушав альбомы, которые побуждают к активному движению.