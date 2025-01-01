В третьем сезоне блока Body зрителей ждёт исследование состояния ложного ожидания вечеринки. В контексте перенасыщения танцевальными событиями и частого запроса на рейвы в культурных институциях, участники смогут поработать с перегруженным и перевозбужденным состоянием тела.
Кураторская команда проекта «ГЭС-2 Саундсистем 3» и творческое объединение СТВОЛ представят шестичасовое аудиальное путешествие в дистопичную обстановку невостребованной вечеринки. Это исследование состояния пострейва создаст уникальный опыт, где зритель сможет взаимодействовать со своим телом в танце. Участникам рекомендуется прийти на событие в перегруженном состоянии, предварительно послушав альбомы, которые побуждают к активному движению.