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Ника Тарасевич
Билеты от 800₽
Киноафиша Ника Тарасевич

Ника Тарасевич

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Ники Тарасевич в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие — сольный стендап концерт талантливой комедиантки Ники Тарасевич. Этот вечер будет полон искреннего юмора и остроумных наблюдений, которые заставят вас смеяться до слез.

Место проведения

Standup Club на Трубной — это уютное пространство, где каждый найдет себе место. Здесь царит атмосфера дружелюбия и открытости, что делает стендап концерт ещё более запоминающимся.

О Нике Тарасевич

Ника Тарасевич — одна из самых ярких и оригинальных комедианток современности. Она известна своим уникальным стилем и способностью находить смешное в повседневных ситуациях. Ее выступления всегда наполнены жизненными историями и глубокими размышлениями, что делает их не только смешными, но и познавательными.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте Standup Club или в кассе клуба. Рекомендуем не откладывать покупку, так как места быстро раскупаются!

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность провести вечер в компании хорошего настроения и интересных людей. Приходите и наслаждайтесь качественным юмором от Ники Тарасевич!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 800 ₽

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