Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ника Тарасевич. Шутки и импровизация
Киноафиша Ника Тарасевич. Шутки и импровизация

Ника Тарасевич. Шутки и импровизация

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый стендап-вечер с Никой Тарасевич

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с талантливой комикessой Никой Тарасевич! Она известна не только как резидентка «Stand Up Club #1», но и как участница популярных шоу «Женский стендап» и «Stand Up» на телеканале ТНТ.

Об актере

Ника — настоящая звезда стендап-сцены. Ее харизма и чувство юмора завоевали сердца зрителей по всей стране. Будучи организатором и ведущей открытых микрофонов «Стендап для друзей» в Москве, она знает, как создать атмосферу, в которой каждый почувствует себя частью шоу.

Что ожидать

На этом вечере вы сможете насладиться оригинальными номерами, которые заставят вас смеяться до слез. Ника делится личными историями и наблюдениями на тему повседневной жизни, отношений и других актуальных тем, с которыми сталкивается каждый из нас.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого веселого и расслабляющего вечера. Приходите с друзьями, чтобы вместе разделить радость смеха и хорошего настроения!

Следите за анонсами и будьте в курсе всех мероприятий, которые подготовила Ника Тарасевич для своих поклонников. Увидимся на стендап-вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова
6+
Классическая музыка
Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова
19 августа в 21:30 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
Cinema Medley: Интерстеллар
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Интерстеллар
25 октября в 13:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
10 октября в 19:00 Поправка
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше