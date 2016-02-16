Меню
Ника КраснаЯ. Концерт ко Дню рождения
16+
О концерте

Концерт Ники Красной в клубе «16 тонн»

Приглашаем вас на яркий концерт Ники Красной, который пройдет в клубе «16 Тонн» в Москве. Это событие приурочено к дню рождения талантливой певицы и обещает быть незабываемым.

Неповторимый стиль Ники

Ника Красная – это не просто имя, это целая эпоха в музыкальной культуре. Ее уникальный стиль, смешивающий элементы поп и рок-музыки, нашел отклик в сердцах слушателей. Она известна своими искренними текстами и сильным вокалом.

Что ожидать на концерте

На концерте зрители смогут услышать как уже полюбившиеся хиты Ники, так и новые композиции, которые поделятся с публикой в первое время. Атмосфера праздника и неповторимые эмоции гарантированы!

Интересные факты о Нике

Знаете ли вы, что Ника Красная уже несколько лет активно сотрудничает с известными музыкантами и продюсерами? Ее творчество отмечено множеством наград и номинаций, что подтверждает её высокий уровень профессионализма.

Не пропустите событие

Концерт начнется в 20:00, поэтому не забудьте заранее занять свои места! Это отличная возможность провести вечер в компании живой музыки и вдохновения.

Февраль
16 февраля понедельник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 800 ₽

