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Nightwitch при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Nightwitch при свечах

Nightwitch при свечах

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Акустический концерт при свечах от Nightwitch

Группа Nightwitch готовит удивительный подарок для всех меломанов! В скором времени состоится акустический концерт, который станет настоящим событием для поклонников симфоник-метала.

Волшебная атмосфера

Вас ждут лучшие хиты от королей жанра Nightwish. Концерт пройдет в уютной обстановке, наполненной атмосферой романтики и волшебства. Под звуки фортепианных аккордов и звучание виолончели вы сможете насладиться уникальной интерпретацией известных композиций.

Голос Gella Nightwitch

Не упустите возможность услышать волшебный голос Gella Nightwitch, который привнесет в каждую ноту особую магию. Мы уверены, что это мероприятие оставит незабываемые впечатления и согреет ваши сердца.

Не пропустите!

Это концерт не оставит равнодушным никого! Приходите насладиться музыкой и создать свои незабываемые воспоминания в компании друзей и близких.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Nightwitch при свечах

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