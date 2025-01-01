Nightwitch при свечах

Акустический концерт при свечах от Nightwitch

Группа Nightwitch готовит удивительный подарок для всех меломанов! В скором времени состоится акустический концерт, который станет настоящим событием для поклонников симфоник-метала.

Волшебная атмосфера

Вас ждут лучшие хиты от королей жанра Nightwish. Концерт пройдет в уютной обстановке, наполненной атмосферой романтики и волшебства. Под звуки фортепианных аккордов и звучание виолончели вы сможете насладиться уникальной интерпретацией известных композиций.

Голос Gella Nightwitch

Не упустите возможность услышать волшебный голос Gella Nightwitch, который привнесет в каждую ноту особую магию. Мы уверены, что это мероприятие оставит незабываемые впечатления и согреет ваши сердца.

Не пропустите!

Это концерт не оставит равнодушным никого! Приходите насладиться музыкой и создать свои незабываемые воспоминания в компании друзей и близких.