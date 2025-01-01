Nightwitch (Nightwish Tribute )/ Акустика

Музыкальный трибьют любимой группе и представление со спецэффектами

«Nightwitch» — московская tribute-группа, исполняющая песни группы Nightwish. Состав группы включает опытных музыкантов, известных в российских рок-группах. Все участники обожают Nightwish, особенно творчество периода с первой вокалисткой Тарьей Турунен. Группа была создана, чтобы подарить поклонникам не только качественное исполнение любимой музыки, но и сценическое представление, которое сопровождается видеорядом и спецэффектами.

Состав группы: