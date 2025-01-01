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Nightwitch (Nightwish Tribute )/ Акустика
Билеты от 1000₽
Киноафиша Nightwitch (Nightwish Tribute )/ Акустика

Nightwitch (Nightwish Tribute )/ Акустика

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный трибьют любимой группе и представление со спецэффектами

«Nightwitch» — московская tribute-группа, исполняющая песни группы Nightwish. Состав группы включает опытных музыкантов, известных в российских рок-группах. Все участники обожают Nightwish, особенно творчество периода с первой вокалисткой Тарьей Турунен. Группа была создана, чтобы подарить поклонникам не только качественное исполнение любимой музыки, но и сценическое представление, которое сопровождается видеорядом и спецэффектами.

Состав группы:

  • Вокал — Гелла (Symphony Of Eden, Pandorum, лауреат международных вокальных конкурсов)
  • Клавишные — Дмитрий Смирнов (Crash Test, Харизма, Колизей)
  • Гитара — Роман Новичков (RESTLESS MIND, ИНСАЙТ, эндорсер Ernie Ball & Music Man, Inspector Russian Guitars, Ajo, AMT)
  • Бас-гитара — Леонид Бажора (Elisabat Muse, CRASH TEST, Волчья Сотня, MANIC DEPRESSION, Metal Maniacs; экс-ДАЙ, Тризна, Roman Rain)
  • Ударные — Лев Костандян (Волчья Сотня, Найк Борзов, Х.. Забей)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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