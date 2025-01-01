Nightwitch (Nightwish Tribute )/ Акустика

Музыкальный трибьют любимой группе и представление со спецэффектами
«Nightwitch» — московская tribute-группа, исполняющая песни группы Nightwish. Состав группы включает опытных музыкантов, известных в российских рок-группах. Все участники обожают Nightwish, особенно творчество периода с первой вокалисткой Тарьей Турунен. Группа была создана, чтобы подарить поклонникам не только качественное исполнение любимой музыки, но и сценическое представление, которое сопровождается видеорядом и спецэффектами.
Состав группы:
- Вокал — Гелла (Symphony Of Eden, Pandorum, лауреат международных вокальных конкурсов)
- Клавишные — Дмитрий Смирнов (Crash Test, Харизма, Колизей)
- Гитара — Роман Новичков (RESTLESS MIND, ИНСАЙТ, эндорсер Ernie Ball & Music Man, Inspector Russian Guitars, Ajo, AMT)
- Бас-гитара — Леонид Бажора (Elisabat Muse, CRASH TEST, Волчья Сотня, MANIC DEPRESSION, Metal Maniacs; экс-ДАЙ, Тризна, Roman Rain)
- Ударные — Лев Костандян (Волчья Сотня, Найк Борзов, Х.. Забей)