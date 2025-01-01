Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Nightwish Tribute
Билеты от 1200₽
Киноафиша Nightwish Tribute

Nightwish Tribute

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Ночь в волшебном мире симфо-метала

Российская tribute-группа, исполняющая песни легендарной финской группы Nightwish, приглашает вас на концерт, посвященный эпохе их первой вокалистки — Тарьи Турунен. Эта первая вокалистка стала значимой фигурой для множества поклонников, особенно в России, и именно ее творчество будет в центре внимания вечера.

Звучание и атмосфера

Музыканты группы мастерски воссоздают на сцене звучание Nightwish времен «золотого состава» с Тарьей Турунен. Вы сможете погрузиться в невероятно красивую и волшебную музыку, насладиться проникновенным академическим вокалом и почувствовать мощь настоящего симфо-рока. Это не просто концерт — это живое погружение в мир звучания, которому нет аналогов.

Качество и профессионализм

Состав коллектива — опытные профессиональные музыканты, участники известных российских рок-групп. Они отличаются высочайшим качеством исполнения и звучания. Каждый образ музыкантов продуман до мельчайших деталей, что создает уникальную атмосферу на сцене.

Визуальное сопровождение

Выступление будет сопровождаться зрелищным видеорядом и эффектными спецэффектами, которые помогут вам полностью погрузиться в атмосферу любимых хитов. Это событие точно не оставит вас равнодушными!

Не упустите уникальную возможность стать частью этого волнующего концерта, который откроет новую грань творчества Nightwish в исполнении талантливых музыкантов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Сергей Мазаев. Большой Концерт в День Рождения с Эстрадным Оркестром!
12+
Джаз Рок Эстрада Классическая музыка
Сергей Мазаев. Большой Концерт в День Рождения с Эстрадным Оркестром!
7 декабря в 19:00 Театр Эстрады
от 5000 ₽
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
19 ноября в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Romantic Jazz
6+
Джаз
Romantic Jazz
30 ноября в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше