Nightwish Tribute Show
12+
Nightwish трибьют-концерт в Воронеже

Трибьют-шоу — это уникальное мероприятие, где песни известных групп и артистов исполняются другими музыкантами. Стоит отметить, что оригинальные артисты не участвуют в концерте.

На этот раз мы представляем вам группу Nightwitch (Nightwish Tribute), которая специальным образом посвящена финскому коллективу Nightwish. Это действительно уникальная возможность услышать лучшие хиты мирового лидера симфо-метала в исполнении музыкантов, чье вокальное мастерство близко к голосу Тарьи Турунен. Для многих поклонников именно этот период является наиболее значимым и любимым, особенно в России.

Чарующий мир музыки Nightwish

Приглашаем вас погрузиться в завораживающий мир Nightwish! Группа, состоящая из участников известных российских рок-групп, отличается высоким качеством исполнения и оригинальным звучанием. Каждое выступление сопровождается продуманным сценическим образом и впечатляющим видеорядом с эффектами.

Творческая география

Nightwitch активно гастролирует по площадкам всей России, постоянно расширяя географию своих выступлений. У группы также в репертуаре есть собственное симфо-рок шоу «Магия Nightwish», в котором участвует оркестр симфонических инструментов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться великолепными композициями, которые завораживают сердца поклонников по всему миру!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Воронеж, 5 октября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1000 ₽

