Nightwish Tribute Show

Невероятное шоу от Nightwitch: дань уважения Nightwish

Приглашаем вас на незабываемый концерт российской tribute-группы Nightwitch, исполняющей хиты финской группы Nightwish, признанного мирового лидера в жанре симфо-метал. Группа делает акцент на творчество периода с первой вокалисткой Тарьей Турунен, которая остаётся любимой для многих поклонников, особенно в России.

Музыка, которая завораживает

Nightwitch мастерски воссоздает уникальное звучание и атмосферу золотого состава Nightwish с Тарьей Турунен. Погрузитесь в мир волшебной музыки, пронизанной академическим вокалом, и ощутите мощь настоящего симфо-рока. Это шоу не оставит вас равнодушными!

Профессионализм и качество исполнения

Состав коллектива состоит из опытных профессиональных музыкантов, участников известных российских рок-групп. Nightwitch отличается высочайшим качеством исполнения и продуманными сценическими образами. Выступление сопровождается впечатляющим видеорядом и спецэффектами, что создает незабываемую атмосферу.

Широкая география выступлений

Группа активно гастролирует по всей России, от Санкт-Петербурга до Сочи, и постоянно расширяет географию своих поездок. В активе Nightwitch есть собственное симфо-рок шоу «Магия Nightwish», в которое включены аранжировки с участием оркестра симфонических инструментов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться искусством, которое переведет вас в мир фантазий и волшебства!