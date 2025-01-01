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Nightwish Tribute Show
Билеты от 1000₽
Киноафиша Nightwish Tribute Show

Nightwish Tribute Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ночь волшебства в Москве: Nightwitch (Nightwish Tribute)

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — выступление российской tribute-группы Nightwitch, исполняющей песни легендарной финской группы Nightwish, признанного лидера в жанре симфо-метал. Основное внимание в репертуаре группы уделяется творчеству периода первой вокалистки Тарьи Турунен, чье творчество особенно ценится многими поклонниками, включая русскоязычную аудиторию.

Звуки «золотого состава»

Музыканты Nightwitch мастерски воссоздают звучание и атмосферу Nightwish времен «золотого состава» с Тарией Турунен. Погружение в их музыку — это возможность насладиться проникновенным академическим вокалом и мощными симфоническими мелодиями. Вы будете очарованы невероятной красотой звучания!

Профессионализм и качество

Состав группы состоит из опытных музыкантов, которые ранее участвовали в известных российских рок-группах. Nightwitch отличается высочайшим качеством исполнения и продуманными сценическими образами. Каждое выступление сопровождается впечатляющим видеорядом и эффектами, что создает уникальную атмосферу.

География выступлений

Группа активно гастролирует по России, от Санкт-Петербурга до Сочи, и постоянно расширяет свою географию. В их активе также имеется собственное симфо-рок шоу под названием «Магия Nightwish», которое включает в себя участие оркестра симфонических инструментов.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального вечера! Вы не останетесь равнодушными!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
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