Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном

Вечер французского шансона в «Особняке Серебрякова»

Новая культурная жемчужина Санкт-Петербурга, дом искусств «Особняк Серебрякова», приглашает вас на незабываемый вечер французского шансона! Под звуки джаза и романтической музыки вы сможете «услышать» сам Париж.

Очарование французского шансона

Благодаря исполнителям из JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», вы окунетесь в атмосферу душевного джаза. В окружении сотен свечей прозвучат самые популярные песни из репертуара таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других французских исполнителей.

Программа вечера

В программе вечера вы услышите известные хиты:

Les Champs Elysees

Paroles

La Vie En Rose

Je Veux

И многое другое!

Это атмосферное событие пронизано духом любви и романтических свиданий. Что может быть лучше, чем провести вечер под звуки французской музыки?

Дресс-код и билеты

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже имеются билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряд.

2-й и 3-й ряд. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Важно знать

Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Событие предназначено для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность насладиться атмосферой французского шансона в сердце Санкт-Петербурга!