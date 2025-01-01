Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном
Киноафиша Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном

Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер французского шансона в «Особняке Серебрякова»

Новая культурная жемчужина Санкт-Петербурга, дом искусств «Особняк Серебрякова», приглашает вас на незабываемый вечер французского шансона! Под звуки джаза и романтической музыки вы сможете «услышать» сам Париж.

Очарование французского шансона

Благодаря исполнителям из JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», вы окунетесь в атмосферу душевного джаза. В окружении сотен свечей прозвучат самые популярные песни из репертуара таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других французских исполнителей.

Программа вечера

В программе вечера вы услышите известные хиты:

  • Les Champs Elysees
  • Paroles
  • La Vie En Rose
  • Je Veux
  • И многое другое!

Это атмосферное событие пронизано духом любви и романтических свиданий. Что может быть лучше, чем провести вечер под звуки французской музыки?

Дресс-код и билеты

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже имеются билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряд.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Важно знать

Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Событие предназначено для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность насладиться атмосферой французского шансона в сердце Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
22:00 от 1900 ₽

Фотографии

Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Э.Мамедова сопрано, аб-т №3
14 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Plazma. Большой сольный концерт
18+
Поп
Plazma. Большой сольный концерт
29 ноября в 19:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
Atomic Jam Band
6+
Рок-н-ролл Блюз
Atomic Jam Band
23 июля в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше