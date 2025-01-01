Night in Paris. Вечер французского шансона с аккордеоном

Новая культурная жемчужина Санкт-Петербурга, дом искусств «Особняк Серебрякова», приглашает вас на незабываемый вечер французского шансона! Под звуки джаза и романтической музыки вы сможете «услышать» сам Париж.
Благодаря исполнителям из JAZZ RETRO BAND «Близкие люди», вы окунетесь в атмосферу душевного джаза. В окружении сотен свечей прозвучат самые популярные песни из репертуара таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других французских исполнителей.
В программе вечера вы услышите известные хиты:
Это атмосферное событие пронизано духом любви и романтических свиданий. Что может быть лучше, чем провести вечер под звуки французской музыки?
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже имеются билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Событие предназначено для зрителей старше 12 лет.
Не упустите возможность насладиться атмосферой французского шансона в сердце Санкт-Петербурга!