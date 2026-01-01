Концерт Night Highway Band в Rhythm & Blues Cafe

Кафе Rhythm & Blues Cafe радостно представляет кавер-группу Night Highway Band, основанную в 2010 году. Этот коллектив известен своим исполнением хитов мирового Blues rock и Classic rock, и обещает принести зрителям незабываемую ночь музыки.

В репертуаре Night Highway Band звучат легендарные песни таких исполнителей, как Chris Rea, Stevie Ray Vaughan, Dire Straits, ZZ Top, Joe Bonamassa, Robert Johnson, Jeff Healey Band, Tina Turner, Alannah Myles и Status Quo. Концерт группы придется по вкусу любителям энергичной музыки и поклонникам классики рок-музыки.

Программа концерта обещает быть разнообразной и увлекательной. Уверены, что никто не останется равнодушным и не сможет устоять перед желанием наслаждаться отличной музыкой в живом исполнении. Приходите и зарядитесь положительными эмоциями!