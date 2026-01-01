Оповещения от Киноафиши
Нигатив
Киноафиша Нигатив

Нигатив

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Maximilian’s в Самаре

16 апреля в Самаре пройдет незабываемый концерт группы Maximilian’s. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей качественной музыки и зажигательного настроения.

О группе

Maximilian’s — это уникальный музыкальный проект, который сочетает в себе элементы рок, поп и блюза. Группа известна своими яркими живыми выступлениями и энергией, которую они передают зрителям. Их лучшие хиты уже завоевали сердца поклонников по всему миру.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете услышать как давно полюбившиеся песни, так и новые композиции из свежего альбома. Кроме того, группа готовит множество сюрпризов и спецэффектов, которые сделают выступление незабываемым.

Где и когда

Концерт состоится в комфортабельном зале, который предлагает отличную акустику и удобные места для зрителей. Убедитесь, что у вас есть билеты заранее, чтобы не пропустить это замечательное событие!

Не пропустите

Если вы ищете вечер, наполненный музыкой и позитивом, концерт Maximilian’s в Самаре станет отличным выбором. Приходите с друзьями и наслаждайтесь атмосферой настоящего музыкального праздника!

Купить билет на концерт Нигатив

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
16 апреля четверг
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж

