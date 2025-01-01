Нигатив. «Концерт с антрактом»

Большой концерт Нигатива с антрактом

11 октября в клубе «1930 Moscow» пройдет масштабный концерт легенды русского рэпа — Нигатива. Артист приглашает всех на уникальное шоу с LIVE BAND, где зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой.

Уникальный формат и комфорт для зрителей

Для данного концерта мы учли все пожелания слушателей и подготовили максимально комфортную рассадку. Вы сможете поужинать за столами в компании друзей, потанцевать под любимые треки, а также поразмышлять или поностальгировать о прошедших жизненных историях в более уединенных уголках зала. Везде вы будете рядом с главным лириком страны!

Расширенная программа и сюрпризы

Нигатив подготовил расширенную программу, в которой прозвучат не только главные хиты сегодняшнего дня, но и треки из эпохи «Триады» и раннего творчества артиста. Не обойдется и без сюрпризов, но о них мы расскажем позже!

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность увидеть Нигатива в новом формате и насладиться его творчеством в живом исполнении. Не пропустите!