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Нигатив. «Концерт с антрактом»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Нигатив. «Концерт с антрактом»

Нигатив. «Концерт с антрактом»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Большой концерт Нигатива с антрактом

11 октября в клубе «1930 Moscow» пройдет масштабный концерт легенды русского рэпа — Нигатива. Артист приглашает всех на уникальное шоу с LIVE BAND, где зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой.

Уникальный формат и комфорт для зрителей

Для данного концерта мы учли все пожелания слушателей и подготовили максимально комфортную рассадку. Вы сможете поужинать за столами в компании друзей, потанцевать под любимые треки, а также поразмышлять или поностальгировать о прошедших жизненных историях в более уединенных уголках зала. Везде вы будете рядом с главным лириком страны!

Расширенная программа и сюрпризы

Нигатив подготовил расширенную программу, в которой прозвучат не только главные хиты сегодняшнего дня, но и треки из эпохи «Триады» и раннего творчества артиста. Не обойдется и без сюрпризов, но о них мы расскажем позже!

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность увидеть Нигатива в новом формате и насладиться его творчеством в живом исполнении. Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
1930 Moscow Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
20:00 от 2500 ₽

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