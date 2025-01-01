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Нигатив. «Концерт с антрактом»
Киноафиша Нигатив. «Концерт с антрактом»

Нигатив. «Концерт с антрактом»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт Нигатива в Санкт-Петербурге

19 октября в клубе «Космонавт» состоится масштабный концерт легенды русского рэпа Нигатива с участием LIVE BAND. Это будет уникальный музыкальный перфоманс, который артист впервые представит на большой концертной площадке.

Комфортная атмосфера и возможность пообщаться

Мы учли все пожелания слушателей и подготовили максимально комфортную рассадку. Вы сможете поужинать за столами в компании друзей, потанцевать под любимые треки, а также найти уединенные уголки для размышлений и ностальгии о прошедших жизненных историях. Везде вы будете рядом с главным лириком страны!

Расширенная программа с сюрпризами

Нигатив подготовил расширенную программу, в которой прозвучат не только главные хиты сегодняшнего дня, но и треки из эпохи «Триады» и раннего творчества артиста. Конечно, не обойдется без сюрпризов, но об этом мы расскажем позже!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 2000 ₽

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