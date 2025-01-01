Нигатив. «Концерт с антрактом»

Большой концерт Нигатива в Санкт-Петербурге

19 октября в клубе «Космонавт» состоится масштабный концерт легенды русского рэпа Нигатива с участием LIVE BAND. Это будет уникальный музыкальный перфоманс, который артист впервые представит на большой концертной площадке.

Комфортная атмосфера и возможность пообщаться

Мы учли все пожелания слушателей и подготовили максимально комфортную рассадку. Вы сможете поужинать за столами в компании друзей, потанцевать под любимые треки, а также найти уединенные уголки для размышлений и ностальгии о прошедших жизненных историях. Везде вы будете рядом с главным лириком страны!

Расширенная программа с сюрпризами

Нигатив подготовил расширенную программу, в которой прозвучат не только главные хиты сегодняшнего дня, но и треки из эпохи «Триады» и раннего творчества артиста. Конечно, не обойдется без сюрпризов, но об этом мы расскажем позже!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события. Билеты уже в продаже!