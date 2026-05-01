Инициативная группа кинематографистов НЭЛИТНИМАСС анонсирует проведение Киночитки №3 в сотрудничестве с «Невидимым театром». Это событие обещает стать интересным экспериментом на стыке кино и театра.
Киночитка — это не просто театральная читка, питчинг или защита проекта. Здесь нет «правильного» результата. Главное — это процесс, который происходит на ваших глазах. Мы работаем в «кухонно-бытовом формате», где разговоры ведутся без подготовки, в моменте.
Атмосфера Киночитки отличается от обычного обсуждения: в центре внимания находятся текст, актёры и автор. Зрители не просто наблюдают, а активно участвуют в событии, имеют возможность задавать вопросы и вносить свою критику.
В Киночитке примут участие:
Обратите внимание: при входе вам будет предложено подписать документ о неразглашении, так как сценарии ещё не были реализованы.