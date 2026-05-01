Киночитка в сотрудничестве с «Невидимым театром»

Инициативная группа кинематографистов НЭЛИТНИМАСС анонсирует проведение Киночитки №3 в сотрудничестве с «Невидимым театром». Это событие обещает стать интересным экспериментом на стыке кино и театра.

Что такое Киночитка?

Киночитка — это не просто театральная читка, питчинг или защита проекта. Здесь нет «правильного» результата. Главное — это процесс, который происходит на ваших глазах. Мы работаем в «кухонно-бытовом формате», где разговоры ведутся без подготовки, в моменте.

Атмосфера Киночитки отличается от обычного обсуждения: в центре внимания находятся текст, актёры и автор. Зрители не просто наблюдают, а активно участвуют в событии, имеют возможность задавать вопросы и вносить свою критику.

Как проходит Киночитка?

Автор кратко рассказывает сюжет (сохраняя за собой право делиться деталями).

Автор вместе с актёрским составом читает выбранный эпизод.

Затем автор и актёры разбирают эпизод, а зрители подключаются к дискуссии, задавая вопросы.

Команда авторов

В Киночитке примут участие:

Семен Серзин — актёр, режиссёр театра и кино, основатель «Невидимого театра»;

Ирина Шульженко — сценарист, куратор, основатель галереи современного искусства DeepList;

Алина Насибуллина — сценарист, режиссёр и актриса, в скором времени в прокате её режиссёрский дебют — картина «Шурале»;

Денис Артамонов — сценарист, автор сериала «1703».

Важная информация

Обратите внимание: при входе вам будет предложено подписать документ о неразглашении, так как сценарии ещё не были реализованы.