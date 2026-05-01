Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ниэлитнимасс х Нвдмйттр. Киночитка
Киноафиша Ниэлитнимасс х Нвдмйттр. Киночитка

Ниэлитнимасс х Нвдмйттр. Киночитка

18+
Возраст 18+

О выставке

Киночитка в сотрудничестве с «Невидимым театром»

Инициативная группа кинематографистов НЭЛИТНИМАСС анонсирует проведение Киночитки №3 в сотрудничестве с «Невидимым театром». Это событие обещает стать интересным экспериментом на стыке кино и театра.

Что такое Киночитка?

Киночитка — это не просто театральная читка, питчинг или защита проекта. Здесь нет «правильного» результата. Главное — это процесс, который происходит на ваших глазах. Мы работаем в «кухонно-бытовом формате», где разговоры ведутся без подготовки, в моменте.

Атмосфера Киночитки отличается от обычного обсуждения: в центре внимания находятся текст, актёры и автор. Зрители не просто наблюдают, а активно участвуют в событии, имеют возможность задавать вопросы и вносить свою критику.

Как проходит Киночитка?

  • Автор кратко рассказывает сюжет (сохраняя за собой право делиться деталями).
  • Автор вместе с актёрским составом читает выбранный эпизод.
  • Затем автор и актёры разбирают эпизод, а зрители подключаются к дискуссии, задавая вопросы.

Команда авторов

В Киночитке примут участие:

  • Семен Серзин — актёр, режиссёр театра и кино, основатель «Невидимого театра»;
  • Ирина Шульженко — сценарист, куратор, основатель галереи современного искусства DeepList;
  • Алина Насибуллина — сценарист, режиссёр и актриса, в скором времени в прокате её режиссёрский дебют — картина «Шурале»;
  • Денис Артамонов — сценарист, автор сериала «1703».

Важная информация

Обратите внимание: при входе вам будет предложено подписать документ о неразглашении, так как сценарии ещё не были реализованы.

Купить билет на выставка Ниэлитнимасс х Нвдмйттр. Киночитка

Помощь с билетами
В других городах
Май
29 мая пятница
18:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Пляс: танцевальные встречи
0+
Мастер-класс

Пляс: танцевальные встречи

30 мая в 11:00 Дом Радио
Билеты
Авторский стиль
6+
Инсталляция

Авторский стиль

27 мая в 17:00 Ленфильм
от 600 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане Сплетни бар Анна Асти
18+
Мастер-класс

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане Сплетни бар Анна Асти

28 мая в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 3500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше