Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ничего такого
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ничего такого

Спектакль Ничего такого

16+
Режиссер Денис Кирилин
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Ничего такого» — жизнь в простых историях

«Ничего такого» — это уникальное театральное мероприятие, на грани театра и стендапа. Спектакль объединяет шесть человек, каждый из которых делится своей историей. Эти небольшие, но значимые рассказы помогают создать атмосферу искренности и понимания.

Шесть персонажей, шесть историй

Актеры спектакля рассказывают о своих жизненных опытах, в которых можно найти как мелкие, так и крупные моменты. Они приглашают зрителей в диалог, показывая, что и «ничего такого» может иметь значение — быть смешным или даже трогательным. В «Ничего такого» нет громких драм или невероятных подвигов, только настоящая жизнь и эмоции.

Искренность и юмор

Спектакль фокусируется на том, как мы видим себя и других, подчеркивая, что повседневные моменты полны смысла. Смех и искренность помогают зрителю взглянуть на себя и окружающий мир с теплом. «Ничего такого» исследует, как маленькие истории делают нас людьми, и почему в этом нет ничего лишнего.

Команда спектакля

На сцене вы сможете увидеть талантливых актеров:

  • Саша Ратников
  • Аня Шешулина
  • Соня Карамова
  • Соня Тюленёва
  • Юра Иванов
  • Аня Ягнюкова

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который предлагает зрителям не только развлечение, но и повод для размышлений о жизни и взаимопонимании.

Купить билет на спектакль Ничего такого

Помощь с билетами
Октябрь
27 октября понедельник
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Ничего такого Ничего такого Ничего такого Ничего такого

В ближайшие дни

Шутейные рассказы
12+
Комедия
Шутейные рассказы
13 октября в 19:00 Губернский театр
от 2000 ₽
Вероника решает...
16+
Премьера Драма
Вероника решает...
5 октября в 18:00 Модерн
от 1800 ₽
Надя и Ося. История любви
16+
Драма
Надя и Ося. История любви
18 декабря в 17:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше