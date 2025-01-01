Меню
«Ничего святого». Документальный стендап
Киноафиша «Ничего святого». Документальный стендап

Спектакль «Ничего святого». Документальный стендап

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Творческий вечер Ангелины Засенцевой

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер Ангелины Засенцевой в жанре «документальный стендап». Это увлекательное и вдохновляющее событие посвящено поискам счастья и внутреннему диалогу автора со своей судьбой.

О пьесе «Ничего святого»

Ангелина долго работала над своей пьесой, которую назвала «Ничего святого». Однако после завершения написания она обнаружила, что существует книжка с таким же названием. В произведении обсуждаются непростые отношения подростка с отчимом, и эта столь близкая автору тема сначала отпугнула ее, но название остался с ней.

Личный путь и борьба за счастье

Автофикшн отражает личные воспоминания Ангелины о трудном пути. Она сравнивает свои чувства с полным мраком, но это лишь часть её жизни. Словами актрисы: «Если все мрак — так что же теперь?»

Цель вечера

Главной целью Ангелины является стремление к счастью. Она делится с публикой своей мечтой быть счастливой не когда-то, а здесь и сейчас. Важный посыл вечера: счастье доступно в каждый момент — даже в течение часа стендапа.

Что вас ждет?

Приходите на встречу, чтобы вместе с Ангелиной исследовать вечные вопросы, связанные с жизнью, счастьем и преодолением трудных моментов. Вы сможете не только послушать, но и задать вопросы, принять участие в обсуждении.

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

В ролях
Ангелина Засенцева

Октябрь
4 октября суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
Фотографии

«Ничего святого». Документальный стендап «Ничего святого». Документальный стендап

