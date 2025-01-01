Спектакль «Ничего святого». Документальный стендап

Творческий вечер Ангелины Засенцевой: «Ничего святого»

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер Ангелины Засенцевой, который пройдет в жанре документальный стендап. Это не просто выступление, а глубокое погружение в личные переживания автора, которая поделится своим опытом и размышлениями о счастье и жизни.

О пьесе и ее пути

Ангелина долго работала над своей пьесой, которую назвала «Ничего святого». Однако, увидев книгу с таким же названием, она переосмыслила свои идеи. В центре автофикшн — история подростка и его отношений с отчимом. Несмотря на то что к темам из пьесы автор отошла, название осталось важным для нее.

Личные размышления

Ангелина делится своими воспоминаниями, которые порой кажутся полным мраком. «Если все вокруг мрак, что делать дальше? Ложиться и умирать?» — задает она риторический вопрос. Но, как показывает жизнь, не так-то просто сдаться: «У нас есть кафе, долги, бесплатный Wi-Fi», — говорит она.

Цель вечера

Главная цель Ангелины — быть счастливой здесь и сейчас, а не в отдаленном будущем. «Хочу быть счастливой хотя бы час, пока идет этот стендап», — подчеркивает она. Это стремление к счастью и искренность в словах создадут уникальную атмосферу на вечере.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого события и посмотреть на жизнь глазами человека, который ищет счастье в повседневности. Творческий вечер Ангелины Засенцевой обещает быть насыщенным эмоциями и глубокими размышлениями.

Ждем вас на встрече с талантливой автором и исполнителем!