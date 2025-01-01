Спектакль «Ничего святого». Документальный стендап

«Ничего святого»: Документальный стендап Ангелины Засенцевой

Приглашаем вас на творческий вечер Ангелины Засенцевой, который пройдет в формате документального стендапа. Это уникальное мероприятие обещает стать не только увлекательным, но и глубоким погружением в личный опыт автора.

О чем спектакль?

Ангелина Засенцева долго работала над своей пьесой «Ничего святого». Однако, наткнувшись на книгу с тем же названием, она поняла, что ее творение стало чем-то большим. Это автофикшн о парне-подростке и его сложных отношениях с отчимом. Темы, затронутые в пьесе, отчасти отошли на второй план, но название продолжает волновать авторку.

Личный путь к счастью

В своем стендапе Ангелина делится воспоминаниями, которые ей кажутся полным мраком. «Если все мрак — так что же теперь?» — задается вопросом автор. Но вместо того, чтобы сдаваться, она находит утешение в простых радостях: кафе, долгах, бесплатном Wi-Fi.

Цель вечера

Цель Ангелины проста и банальна: быть счастливой. Она стремится к тому, чтобы насладиться моментом здесь и сейчас, не откладывая счастье на потом. «Хочу быть счастливой хотя бы час, пока идет этот стендап» — говорит она. Это приглашение к зрителям не только послушать, но и почувствовать.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта. Вечер обещает быть насыщенным, искренним и, возможно, даже трансформационным. Ждем вас на спектакле!