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Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет

Спектакль Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль с Даниилом Спиваковским

«Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет» — это уникальный моноспектакль, который сочетает в себе красоту литературы и магию джазовой музыки. В центре повествования лежит «Голубая книга», сборник сатирических рассказов Михаила Зощенко. Эти произведения не только развлекают, но и заставляют задуматься о человеческих отношениях и их многогранности.

Интригующий формат

Спектакль представляет собой интеллектуальный концерт, в котором Даниил Спиваковский демонстрирует свою невероятную способность к перевоплощению. Его мастерство удерживает зрителей в напряжении на протяжении всего шоу.

Эмоциональная палитра

Сочетание экспрессивного джаза и живого слова создает неповторимую атмосферу, погружая зрителей в водоворот эмоций. Каждый рассказ обретает новую жизнь, напоминая о том, как многогранны человеческие переживания. Это не просто спектакль — это целая палитра чувств и ощущений.

Для любителей театра и музыки

«Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет» — идеальный выбор для тех, кто ценит как театральное искусство, так и музыкальные эксперименты. Не упустите возможность окунуться в мир Зощенко и насладиться живой музыкой!

В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет

В ближайшие дни

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20 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
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