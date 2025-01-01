Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 800₽
Киноафиша Ничего нет в мире музыки чудесней

Ничего нет в мире музыки чудесней

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
13:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Burning Series
18+
Электронная музыка Драм-н-бейс Вечеринка
Burning Series
16 августа в 23:30 16 тонн
от 700 ₽
Поп-хиты с симфоническим оркестром
6+
Живая музыка
Поп-хиты с симфоническим оркестром
13 сентября в 19:00 Зеленый театр ВДНХ
от 1300 ₽
Шансон на корабле
18+
Шансон
Шансон на корабле
9 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше