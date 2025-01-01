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Ничего не вышло: Андрей Атлас
Киноафиша Ничего не вышло: Андрей Атлас

Ничего не вышло: Андрей Атлас

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Андрей Атлас: стендап-концерт «Ничего не вышло»

Приглашаем вас на второй сольный концерт талантливого комика Андрея Атласа! Его новое шоу «Ничего не вышло» обещает быть не только смешным, но и глубоким.

Что стоит за названием?

Название «Ничего не вышло» не является отсылкой к первому концерту Андрея. Это универсальная мысль, с которой сталкивается каждый из нас в различных сферах жизни — будь то работа, личные отношения или мечты. Андрей делится откровенными личными историями, в которых каждый сможет узнать себя.

Позитив после разочарования

На сцене Андрей показывает, как можно извлечь позитив из ситуаций, когда кажется, что ничего не получилось. Он делится своим опытом и дает советы, как быстрее справиться с подобными мыслями, наполняя их оптимизмом и humor.

Не упустите шанс!

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где зрители смогут не только посмеяться, но и задуматься о важных вещах. Не пропустите возможность увидеть Андрея Атласа в действии — это будет незабываемый вечер!

Билеты уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 18 сентября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 1800 ₽

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