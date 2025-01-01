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Киноафиша Ничего не случилось

Спектакль Ничего не случилось

12+
Режиссер Таисия Глушихина
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экспериментальный спектакль в Новосибирске

Мультижанровый кинотеатральный проект «Ничего не случилось» представляет собой сборник рассказов о подростковых психологических проблемах в формате спектакля. Это уникальное произведение помогает зрителям взглянуть на жизнь подрастающего поколения с новой стороны.

Тематика и содержание

Название проекта отсылает к сложным эмоциям, часто присущим подросткам: смеси стыда, раскаяния и нежелания признавать свою уязвимость перед внешним миром. Спектакль раскрывает причины поведения молодых людей, демонстрируя, что за каждым поступком стоит история.

Цели проекта

Истории главных героев становятся важными инструментами, помогающими зрителям понять, через что проходит взрослеющий ребенок. Это может способствовать более глубокому пониманию трудностей, с которыми сталкиваются подростки, и помочь им преодолевать эти вызовы.

Команда проекта

  • Режиссер: Таисия Глушихина
  • Драматург: Денис Калитвинцев
  • Художник: Полина Дмитриева
  • Хореограф: Екатерина Каранчевская
  • Композитор: Иван Протасов
  • Художник по свету: Николай Сотников

Не упустите возможность стать частью этого важного обсуждения. «Ничего не случилось» — спектакль, который заставляет задуматься и открывает новые горизонты понимания подростковой психологии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
18:00 от 400 ₽

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