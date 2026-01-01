Премьера спектакля «Ничего этого не будет» в БДТ имени Г. А. Товстоногова

На сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля «Ничего этого не будет». Его поставил Роман Михайлов по собственному тексту, написанному специально для театра.

Сюжет

Главный герой спектакля — замкнутый человек из маленького города, который решает отправиться в деревню, чтобы пожить «нормальной жизнью». Однако жизнь в деревне оказывается далека от его ожиданий. Имея свои тайны, герой сталкивается с живой атмосферой деревенского быта, где местные жители сбиваются в группы и посещают клуб, наслаждаясь необычными спектаклями.

Фрагменты этих спектаклей создают единую картину, которая связывает прошлое и будущее. Для зрителей это возможность ощутить г深окие размышления о человеческих взаимоотношениях и стремлении к общению.

Мнение режиссера

Роман Михайлов делится своими мыслями о спектакле: «Люди вместе бескорыстно создают что-то, отдают свои глубинные озарения, чувства, сны, стремятся к общей благодати. Человек понимает, что мир не такой уж корыстный и циничный на самом деле. Мир достоин того, чтобы с ним взаимодействовать. Я надеюсь, что получился светлый спектакль, несмотря на всю тяжесть тем и событий, которые можно разглядеть в нем».