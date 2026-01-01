На сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля «Ничего этого не будет». Его поставил Роман Михайлов по собственному тексту, написанному специально для театра.
Главный герой спектакля — замкнутый человек из маленького города, который решает отправиться в деревню, чтобы пожить «нормальной жизнью». Однако жизнь в деревне оказывается далека от его ожиданий. Имея свои тайны, герой сталкивается с живой атмосферой деревенского быта, где местные жители сбиваются в группы и посещают клуб, наслаждаясь необычными спектаклями.
Фрагменты этих спектаклей создают единую картину, которая связывает прошлое и будущее. Для зрителей это возможность ощутить г深окие размышления о человеческих взаимоотношениях и стремлении к общению.
Роман Михайлов делится своими мыслями о спектакле: «Люди вместе бескорыстно создают что-то, отдают свои глубинные озарения, чувства, сны, стремятся к общей благодати. Человек понимает, что мир не такой уж корыстный и циничный на самом деле. Мир достоин того, чтобы с ним взаимодействовать. Я надеюсь, что получился светлый спектакль, несмотря на всю тяжесть тем и событий, которые можно разглядеть в нем».