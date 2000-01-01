Обновлённая выставка «Ни в какие рамки» в центре современного искусства М’АРС

Центр современного искусства М’АРС представляет уникальную мультимедийную выставку «Ни в какие рамки». Этот проект предлагает зрителям возможность соприкоснуться с шедеврами мировой живописи, которые обретают голос и вступают в диалог с публикой. Вы увидите, как великие художники становятся близкими и живыми личностями, с их внутренними конфликтами, радостями и переживаниями.

Интерактивные возможности для зрителей

Выставка предоставляет интерактивные форматы, которые позволяют не просто наблюдать за произведениями искусства, но и «услышать» их. Посетители смогут узнать творческие секреты таких мастеров, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк. Герои известных полотен, включая Мону Лизу и Давида, также «оживут» на этой выставке.

Что ждет гостей выставки

Откройте для себя recreated атмосферу комнаты Ван Гога и прочитайте его письма брату Тео. Вы сможете оставить собственное письмо без адресата, доверяя бумаге свои сокровенные мысли.

Погружение в картину «Крик» Эдварда Мунка с новой инсталляцией «Градиент чувств».

Попробуйте себя в роли ученика Леонардо да Винчи и создайте свою собственную копию картины с использованием настоящих художественных материалов.

Оставьте записи в дневнике великого изобретателя и получите персональное письмо от Ван Гога как символ личной встречи с искусством.

О кураторе и концепции выставки

Куратор проекта Эмиль Алиев подчеркивает, что «задача состояла не в добавлении технологий, а в открытии новых слоев тишины». Каждый объект на выставке становится собеседником, создающим паузу для личного диалога с каждым зрителем. Искусство здесь представлено как живой и эмоциональный процесс, который преодолевает границы привычного взаимодействия.

Не забудьте взять с собой наушники, которые помогут услышать ещё больше историй о художниках и их произведениях. Выставка «Ни в какие рамки» — это возможность установить глубокую связь с миром искусства.