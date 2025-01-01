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Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать...
Киноафиша Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать...

Спектакль Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать...

16+
Режиссер Валерий Галин
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по стихам Иосифа Бродского

Театр «ГалА» (Актёрская Мастерская Валерия Галина) с гордостью представляет новый спектакль, посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося поэта Иосифа Бродского. Эта постановка обещает стать настоящим событием для всех ценителей поэзии и театрального искусства.

Глубокие размышления о жизни и любви

Режиссёр Валерий Галин предлагает зрителю глубокое прочтение стихов Бродского, которое раскрывает сложные аспекты судьбы поэта в трагическую эпоху нашей Родины. В спектакле затрагиваются важные темы — размышления о жизни, смерти и, конечно же, о любви, которая играла ключевую роль в творчестве Бродского.

Легкость и ирония в исполнении

Сложные и глубокие стихи Лауреата Нобелевской Премии передаются зрителям с легкостью и доброй иронией. Каждый стих становится частью единого сюжета, который погружает в мир Бродского и его мыслей.

Музыка и танцы

Спектакль сопровождается прекрасной музыкой и песнями, что создает уникальную атмосферу. Зрителей ждут танцы и даже небольшая балетная вариация, которая добавляет визуальную красоту к поэтическому содержанию.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет в себе поэзию, музыку и хореографию. Приходите и погрузитесь в мир Иосифа Бродского вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать... Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать...

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Кабаре-шоу «Хроники Бессмертного»
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