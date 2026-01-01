Әни килде / Мама приехала
Киноафиша Әни килде / Мама приехала

Спектакль Әни килде / Мама приехала

Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 12+
Продолжительность 160 минут
12+

О спектакле

Спектакль по пьесе Шарифа Хусаинова «Приехала мама»

В театре Государственного драматического им. К. Тинчурина состоится показ пьесы Шарифа Хусаинова «Приехала мама». Это произведение, созданное более полувека назад, с пронзительной искренностью затрагивает вечную драму отношений между матерью и детьми.

Сюжет

В центре сюжета — мать, чья жизнь полностью посвящена воспитывающимся детям. Она готова на любые жертвы ради их счастья. Однако время пролетает, и дети вырастают, стремясь к своим собственным путям. В этой суете они порой забывают о той, кто подарила им жизнь. Один из сыновей женится без благословения, а другой поглощен лишь своими заботами. В результате одинокая мать оказывается на грани, словно забытый багаж в рутине повседневности.

Смыслы и переживания

Пьеса «Приехала мама» становится безжалостным зеркалом, отражающим наши личные ошибки, черствость и склонность забывать о самом важном. Она быстро заставляет зрителей задуматься о значении настоящей связи и важности ценить тех, кто всегда рядом. Спектакль будет полезен тем, кто размышляет о семейных отношениях и человеческой природе.

Приходите на спектакль, чтобы осознать всю глубину этих проблем и вновь оценить близость и поддержку, которые многим так необходимы.

Июнь
Июль
3 июня среда
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
18 июня четверг
18:30
от 500 ₽
24 июня среда
18:30
от 500 ₽
2 июля четверг
18:30
от 500 ₽
9 июля четверг
18:30
от 500 ₽

