НФОР, В.Спиваков (дирижер), К.Емельянов (фортепиано)
Билеты от 1000₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Февраль
3 февраля вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1000 ₽

