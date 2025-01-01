Меню
О концерте/спектакле
Билеты от 1000₽
НФОР, В.Спиваков (дирижер), К.Емельянов (фортепиано)
6+
классическая музыка
Возраст
Февраль
3 февраля
вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 1000 ₽
