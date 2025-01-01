НФОР. Солисты театра оперетты

Вечер классической оперетты в «Зарядье»

Национальный филармонический оркестр России и солисты Московского театра оперетты представят захватывающий концерт, который перенесет зрителей в мир классической оперетты. В программе — яркие номера из знаменитых произведений жанра.

Исполнители вечера

Елена Зайцева, сопрано

Ольга Белохвостова, сопрано

Юлия Гончарова, сопрано

Александр Бабик, тенор

Максим Катырев, баритон

Павел Иванов, баритон

Дирижёр

Концертом будет руководить Константин Хватынец, талантливый дирижёр, знакомый зрителям своими эмоциональными интерпретациями.

История оперетты

Столица классической оперетты — город Вена — в конце XIX и начале XX веков стала домом для лучших композиторов «лёгкого жанра». Здесь создавались бессмертные произведения таких мастеров, как Иоганн Штраус-сын, Франц фон Зуппе, Имре Кальман и Карл Миллёкер. Оперетты, несмотря на их развлекательный характер, являются высокохудожественными образцами, среди которых выделяются такие шедевры, как «Летучая мышь» И. Штрауса-сына, «Принцесса цирка» Кальмана и «Веселая вдова» Франца Легара.

Что ожидать от концерта

В ходе концерта зрители смогут насладиться знаменитейшими номерами из классических оперетт. Эти музыкальные произведения подарят вдохновение и поднимут настроение, погрузив в атмосферу легкости и радости, характерную для оперетты.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!