НФОР. Солисты театра оперетты

Национальный филармонический оркестр России и солисты Московского театра оперетты представят захватывающий концерт, который перенесет зрителей в мир классической оперетты. В программе — яркие номера из знаменитых произведений жанра.
Концертом будет руководить Константин Хватынец, талантливый дирижёр, знакомый зрителям своими эмоциональными интерпретациями.
Столица классической оперетты — город Вена — в конце XIX и начале XX веков стала домом для лучших композиторов «лёгкого жанра». Здесь создавались бессмертные произведения таких мастеров, как Иоганн Штраус-сын, Франц фон Зуппе, Имре Кальман и Карл Миллёкер. Оперетты, несмотря на их развлекательный характер, являются высокохудожественными образцами, среди которых выделяются такие шедевры, как «Летучая мышь» И. Штрауса-сына, «Принцесса цирка» Кальмана и «Веселая вдова» Франца Легара.
В ходе концерта зрители смогут насладиться знаменитейшими номерами из классических оперетт. Эти музыкальные произведения подарят вдохновение и поднимут настроение, погрузив в атмосферу легкости и радости, характерную для оперетты.
