Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
НФОР. Солисты театра оперетты
Билеты от 500₽
Киноафиша НФОР. Солисты театра оперетты

НФОР. Солисты театра оперетты

6+
Продолжительность 90 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вечер классической оперетты в «Зарядье»

Национальный филармонический оркестр России и солисты Московского театра оперетты представят захватывающий концерт, который перенесет зрителей в мир классической оперетты. В программе — яркие номера из знаменитых произведений жанра.

Исполнители вечера

  • Елена Зайцева, сопрано
  • Ольга Белохвостова, сопрано
  • Юлия Гончарова, сопрано
  • Александр Бабик, тенор
  • Максим Катырев, баритон
  • Павел Иванов, баритон

Дирижёр

Концертом будет руководить Константин Хватынец, талантливый дирижёр, знакомый зрителям своими эмоциональными интерпретациями.

История оперетты

Столица классической оперетты — город Вена — в конце XIX и начале XX веков стала домом для лучших композиторов «лёгкого жанра». Здесь создавались бессмертные произведения таких мастеров, как Иоганн Штраус-сын, Франц фон Зуппе, Имре Кальман и Карл Миллёкер. Оперетты, несмотря на их развлекательный характер, являются высокохудожественными образцами, среди которых выделяются такие шедевры, как «Летучая мышь» И. Штрауса-сына, «Принцесса цирка» Кальмана и «Веселая вдова» Франца Легара.

Что ожидать от концерта

В ходе концерта зрители смогут насладиться знаменитейшими номерами из классических оперетт. Эти музыкальные произведения подарят вдохновение и поднимут настроение, погрузив в атмосферу легкости и радости, характерную для оперетты.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт НФОР. Солисты театра оперетты

Помощь с билетами
Январь
26 января понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Органный фестиваль в музее Пушкина. Немое кино с органом. Чарли Чаплин. Огни Большого города
12+
Неоклассика
Органный фестиваль в музее Пушкина. Немое кино с органом. Чарли Чаплин. Огни Большого города
27 ноября в 19:00 Музей Пушкина
от 2400 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
30 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Группа Стаса Намина «Цветы»
18+
Рок
Группа Стаса Намина «Цветы»
21 октября в 20:30 Ритм-блюз
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше