Музыкальный вечер с Национальным филармоническим оркестром России

В этот вечер зрителей ждут незабываемые произведения классической музыки под руководством дирижёра Дмитрия Юровского. На сцене зазвучит скрипка в исполнении Леонида Железного, а также Симфоническая поэма «Финляндия» Яна Сибелиуса, которая на протяжении многих лет остаётся одной из самых популярных работ композитора.

Симфоническая поэма «Финляндия»

Это произведение, первоначально созданное как заключительный фрагмент музыки для спектакля «Исторические сцены», быстро завоевало популярность и стало самостоятельной симфонической пьесой. Оно неизменно вызывает горячие эмоции у зрителей, особенно у патриотически настроенной публики.

Григорианский концерт Отторино Респиги

Имя композитора Отторино Респиги лишь начинает завоёвывать популярность в России. Он учился у Н. А. Римского-Корсакова и в своём творчестве сочетал познеромантические черты с элементами неоклассицизма. В его «Григорианском концерте» для скрипки с оркестром можно услышать влияния григорианских хоралов, что делает его работу уникальной и глубокой.

Седьмая симфония Антонина Дворжака

Ободряя людей с патриотическим чувством, Седьмая симфония Дворжака была создана по заказу лондонского Филармонического общества. Композитор ставил перед собой задачу написать симфонию, «которая должна быть такой, чтобы взволновать мир». Она впервые прозвучала в Лондоне в 1885 году и была тепло принята публикой. Героико-драматический характер музыки гармонично сочетается с патриотическими образами, что подтверждается использованием мотивов «Гуситской увертюры».

Программа вечера

В программе возможны изменения: