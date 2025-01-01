Меню
НФОР, дирижёр - А. Соловьев, А. Аглатова (сопрано)
Билеты от 500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вечер произведений Дебюсси и его современников в «Зарядье»

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру с Национальным филармоническим оркестром России и сопрано Анной Аглатовой. Под управлением дирижёра Александра Соловьёва в программе прозвучат произведения, вдохновлённые самой сущностью моря и природой.

Дебюсси и его «Море»

Клод Дебюсси однажды сказал: «Море — это всё, что есть самого музыкального». Странно, но сам композитор не умел плавать и никогда не купался в море. Тем не менее, он создал три симфонических эскиза, которые прекрасно отражают изменчивую красоту воды. Их названия напоминают о работах художников-импрессионистов: «От зари до полудня на море», «Игры волн» и «Диалог ветра и моря». Эти произведения были написаны под впечатлением от пребывания на острове Джерси, что позволило композитору соединить воспоминания с живыми впечатлениями.

«Послеполуденный отдых фавна»

«Послеполуденный отдых фавна» — это манифест музыкального импрессионизма. Оркестровая прелюдия является свободной интерпретацией стихотворения Стефана Малларме, которое Дебюсси знал давно. В этом произведении композитор создает картины, в которых фавн, утомлённый преследованием нимф, отдается сну, полному мечтаний о природе и свободе.

Влияние и наследие

Произведения Дебюсси оказали значительное влияние на многих композиторов, в том числе на Мориса Равеля и Эрнеста Шоссона. Равель не скрывал своего восхищения «Послеполуденным отдыхом фавна», который вдохновил его на создание поэмы для голоса с оркестром «Шехеразада». Шоссон также в своей Симфонии № 1 си-бемоль мажор, op. 20, черпал влияние из музыкального мира Дебюсси.

Программа вечера

В программе возможны изменения:

  • Дебюсси — «Послеполуденный отдых фавна», прелюдия для оркестра
  • Равель — «Шехеразада», три поэмы для голоса с оркестром на стихи Т. Клингзора
  • Дебюсси — «Море», три симфонических эскиза для оркестра
  • Шоссон — Симфония № 1 си-бемоль мажор, op. 20

Не пропустите возможность насладиться волшебной атмосферой, которую создаст музыка Дебюсси и его современников, а также задуматься о глубоком смысле и прекрасной природе, которую она отражает.

Март
3 марта вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

