Незнайка
Киноафиша Незнайка

Спектакль Незнайка

0+
Режиссер Ольга Фурман
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мюзикл Владимира Баскина по мотивам повести Николая Носова

Мюзикл Владимира Баскина, созданный по мотивам повести Николая Носова, приглашает маленьких зрителей в волшебный мир коротышек. Здесь царит детское озорство и веселье, а захватывающие приключения обязательно увлекут каждого.

Сюжет

В Цветочном городе коротышки сталкиваются с трудностями в общении между собой. Несмотря на это, они не теряют вдохновения. Композитор Гусля создает музыку, художник Тюбик рисует удивительные картины, а поэт Цветик сочиняет волшебные стихи. Главный герой, Знайка, придумывает модель воздушного шара, и в финале мюзикла все коротышки взлетят в небо, ведь «тот, кто верит в чудеса, однажды взлетит над землей».

Креативная команда

Либретто мюзикла написано Николаем Голь. Режиссером является Ольга Фурман, а балетмейстер — Александр Киселёв. Художественный руководитель проекта – Инга Дедеян. Хормейстеры Вероника Сиротина и Елена Коватева, а также хореограф Мария Новикова добавляют завершающие штрихи к сценическому воплощению.

Музыкальное сопровождение

Мюзикл исполняется в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя Андрея Медведева и дирижера Егора Прокопьева.

Фестиваль «Земля детей»

Это чудесное представление проходит в рамках XXXV Международного музыкального фестиваля «Земля детей», что делает его особенно значимым для юной аудитории и их родителей. Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир!

Ноябрь
9 ноября воскресенье
18:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

