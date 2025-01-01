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Незнайка
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Спектакль Незнайка

Постановка
Город 6+
Режиссер Алексей Романов
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения в Цветочном городе: спектакль по книге Николая Носова для всей семьи

В одном маленьком Цветочном городе живут радостные и дружные малыши — крошечные человечки, размером не больше огурца. На улицах царит постоянное веселье: звуки музыки, чтение стихотворений, выставки актуальных картин, открытия новых звёзд и величайшие достижения в научной сфере для блага всего города!

Главные герои

Самый умный и главный малыш города — это Знайка. Он часто выручает жителей Цветочного города из непростых ситуаций, которые создает весёлый, любопытный, но иногда непоседливый персонаж — Незнайка. Эти приключения малышей напоминают о том, куда могут привести наивность и невежество.

Уроки дружбы и открытий

Спектакль показывает, что даже Незнайка может найти свой путь, если рядом будут настоящие друзья. Они помогут ему создать новые идеи и справиться с трудностями. Это история о дружбе, взаимопомощи и о том, как важно учиться на своих ошибках.

Интересные факты

Спектакль создан по мотивам знаменитых книг Николая Носова о Незнайке и его друзьях, которые любят приключения и открывают мир. Эти истории знакомы многим поколениям и продолжают вдохновлять на новые свершения.

Приходите и окунитесь в атмосферу Цветочного города, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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