Спектакль Незнайка в ёлочном городе

Новогодняя елка в Театре Мимики и Жеста

В программу традиционной новогодней елки в Театре Мимики и Жеста в этом году входит яркое праздничное представление «Незнайка в Елочном городе». Спектакль подготовлен специально к Новому 2026 году и станет настоящим подарком для юных зрителей.

Сказка, полная приключений

Веселая детская сказка, основанная на образах, придуманных писателем Николаем Носовым, наполнена музыкой, зажигательными танцами и забавной пантомимой. Неугомонный коротышка и его друзья ожидают новые неожиданности и приключения, которые обязательно взбудоражат юных зрителей. В спектакле также предусмотрены элементы интерактива, что добавляет еще больше интереса.

Праздничные мероприятия

Праздничное веселье начнется уже перед началом спектакля! У новогодней елочки в фойе театра маленьких гостей ждут игры, хороводы и песни. Также они смогут поучаствовать в фотосессии со сказочными персонажами, что создаст незабываемую атмосферу праздника.

Сладкие сюрпризы

И, конечно, в завершение праздника каждый маленький зритель получит сладкий подарок, который станет приятным вспоминанием о волшебном новогоднем спектакле. Не пропустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и радость на представлении «Незнайка в Елочном городе»!