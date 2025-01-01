Меню
Незнайка в ёлочном городе
Билеты от 0₽
Киноафиша Незнайка в ёлочном городе

Спектакль Незнайка в ёлочном городе

Постановка
Театр мимики и жеста 0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодняя елка в Театре Мимики и Жеста

В программу традиционной новогодней елки в Театре Мимики и Жеста в этом году входит яркое праздничное представление «Незнайка в Елочном городе». Спектакль подготовлен специально к Новому 2026 году и станет настоящим подарком для юных зрителей.

Сказка, полная приключений

Веселая детская сказка, основанная на образах, придуманных писателем Николаем Носовым, наполнена музыкой, зажигательными танцами и забавной пантомимой. Неугомонный коротышка и его друзья ожидают новые неожиданности и приключения, которые обязательно взбудоражат юных зрителей. В спектакле также предусмотрены элементы интерактива, что добавляет еще больше интереса.

Праздничные мероприятия

Праздничное веселье начнется уже перед началом спектакля! У новогодней елочки в фойе театра маленьких гостей ждут игры, хороводы и песни. Также они смогут поучаствовать в фотосессии со сказочными персонажами, что создаст незабываемую атмосферу праздника.

Сладкие сюрпризы

И, конечно, в завершение праздника каждый маленький зритель получит сладкий подарок, который станет приятным вспоминанием о волшебном новогоднем спектакле. Не пропустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и радость на представлении «Незнайка в Елочном городе»!

Купить билет на спектакль Незнайка в ёлочном городе

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря четверг
12:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
16:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41

